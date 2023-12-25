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Общество

Задачи на 2024 год обсудили на итоговом совещании в филиале УФСИН 

26.12.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Расширенное совещание, посвященное результатам деятельности в 2023 году и приоритетным направлениям развития в 2024 году, состоялось в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото здесь и далее: пресс-служба филиала университета ФСИН России

В мероприятии приняли участие врио начальника управления специальных программ правительства Псковской области Виктор Захаров, депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов, заместитель председателя Псковской городской думы Владимир Воробьев, начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, представители управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и главного управления МЧС России по Псковской области.

Приветствуя собравшихся, начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев напомнил, что с 15 марта образовательная организация вошла в состав Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний, и, подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что филиал развивается, продолжается его тесное взаимодействие с властями и правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями региона.

В свою очередь представители власти и силовых ведомств региона выразили благодарность руководству и профессорско-преподавательскому составу вуза за активное участие курсантов в мероприятиях, особенно патриотической и волонтерской направленности, проводимых в Пскове и Псковской области.

С докладами и отчетами по направлениям деятельности выступили заместители начальника Псковского филиала университета, которые отметили проблемы и недостатки в работе и обсудили с сотрудниками пути их решения.

Деятельность образовательной организации в 2023 учебном году признана удовлетворительной.

В завершение расширенного совещания начальник университета ФСИН России Александр Вотинов поставил перед личным составом филиала задачу: приложить максимум усилий для прохождения образовательной организацией в 2024 году государственной аккредитации и выполнить все мероприятия, поставленные перед коллективом.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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