Общество

Как не допустить наслаивания инфекций друг на друга, уточнил иммунолог

В России отмечается сезонный рост заболеваемости различными респираторными инфекциями. В частности, серьезные последствия для общественного здоровья может иметь распространение COVID-19, считает кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

«На конец декабря мы видим, что проблемой номер один по последствиям для общественного здоровья является по-прежнему SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий заболевание COVID-19, – ред.). Сейчас лидирует подлиния "пирола". Заболеваемость на подъеме, это не рекордный уровень, но она высокая. Микоплазменная инфекция в этом эпидсезоне распространена намного больше, чем в предыдущих. И есть подозрение, что в Россию пришли более резистентные к антибиотикам варианты. Гриппа и ОРВИ в текущем сезоне, наоборот, должно быть меньше, чем в прошлом. При этом антигенный состав гриппа не изменился, это типы А и В», – уточнил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

По его словам, когда заболеваемость находится на подъеме, человек может заразиться одновременно двумя или тремя инфекциями.

«При высоком уровне заболеваемости наслоение, сочетание, комбинирование инфекций, когда одни и те же люди заражаются сразу двумя-тремя патогенами, передающимися воздушно-капельным путем, – это не редкость. По моим оценкам, до трети случаев заболеваний, подобных ОРВИ, – это сочетание двух и более инфекций», – сказал Николай Крючков.

Врачи при лечении комбинированных инфекций должны первоочередное внимание уделять тем заболеваниям, которые представляют большую опасность, уверен он.

«Для большинства людей никакого дополнительного осложняющего аспекта в этом нет. Я предлагаю всегда определять общую тяжесть состояния и риски по наиболее тяжелому заболеванию из тех, которыми человек заразился. Если это сочетание риновирусной инфекции и гриппа, нужно смотреть именно на грипп. Если это аденовирусная инфекция и новая коронавирусная инфекция, то на SARS-CoV-2. Но есть группы людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, у которых такая двойная или тройная инфекция могут ухудшать прогнозы», – предупредил Николай Крючков.

Иммунолог посоветовал людям с вирусными или бактериальными респираторными заболеваниями не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью.

Снизить риск инфекции, в том числе сочетанной, помогает вакцинация и соблюдение определенных профилактических мер, добавил он.

«Когда появится новая версия вакцины от SARS-CoV-2, нужно сделать прививку – по индивидуальному графику, по прошествии шести и более месяцев с момента предыдущего заболевания или вакцинации. От гриппа в этом сезоне уже поздно вакцинироваться. Другие методы – это ношение масок в общественных местах, особенно в транспорте, а также частичный, смешанный или дистанционный режим работы, учебы. При любых признаках ОРВИ нужно постараться не контактировать с другими людьми хотя бы три-четыре дня от момента появления симптомов. Необходимо также проветривание помещений, обработка рук санитайзерами», – порекомендовал Николай Крючков.