Лучшей молодой семьей региона стали Решетневы из Невельского района

Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года — 2026» подвели в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. Победители в шести номинациях определены на заседании оргкомитета конкурса.

Фото здесь и далее предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Лучшей молодой семьей Псковской области признана семья Решетневых из Невельского района.

Семья Абрамкиных из Порховского района победила в номинации «Сельская семья».

Среди многодетных семей региона отмечена семья Прауст из Пыталовского района.

В номинации «Семья — хранитель традиций» победу одержала семья Гребеней из Пскова.

Семья Агафоновых из Невельского района стала лучшей семьей защитника Отечества.

«Золотая семья» — семья Белюсевых из Усвятского района.

Всего в этом году для участия в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» подали заявки 24 семьи из 15 муниципалитетов.

Материалы о семьях, которые одержали победу на региональном этапе конкурса, будут направлены в Москву для участия во всероссийском конкурсе «Семья года-2026».