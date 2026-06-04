Сезон слетков в Псковской области: эксперты рассказали, каким птицам необходима помощь

С наступлением тепла у псковичей все чаще возникает вопрос, можно ли кормить слетки птиц кормовыми насекомыми и стоит ли забирать птенцов домой для ухода за ними. Понимая, что людьми движут «исключительно благие намерения», эксперты Московского центра помощи диким птицам «Птица права» и Санкт-Петербургского центра реабилитации диких животных «Сирин», а также волонтеры рассказали, как стоит кормить птиц, и что делать не следует.

Здесь и далее изображения сгенерированы нейросетью

Слеток — это птенец, который уже оперился, покинул гнездо, но еще не умеет хорошо летать. Таких птенцов не стоит забирать домой, он прыгает по земле или сидит на низкой ветке, его родители где-то рядом и регулярно кормят своего детеныша. Волонтеры называют слетков «подростками». Родители видят и слышат своего птенца, прилетают к нему каждые 15–30 минут, чтобы покормить и защитить.

Также в этот период жизни у птицы проходит важный этап обучения. На земле птенец учится распознавать опасность, прятаться в траве и добывать пищу. Птицы, выращенные в неволе, часто не имеют этих навыков и погибают сразу после выпуска.

Забрать птенца домой — значит причинить ему стресс, что приводит к высокой смертности среди слетков. Дикие птицы крайне подвержены стрессу. В домашних условиях они часто умирают от страха, неправильного кормления или переохлаждения, даже если человек действует из лучших побуждений.

«Если слеток находится в безопасном месте, таком как газон, парк, двор без кошек и машин, следует его оставить в покое и просто уйти. Если он на дороге или рядом с кошкой, необходимо аккуратно пересадить его на ближайшую высокую ветку куста или дерева, тогда родители смогут найти его по голосу», — комментируют специалисты.

В Пскове, Великих Луках и других населенных пунктах региона чаще всего встречаются слетки черных дроздов. Это крупные темно-бурые или черные птенцы с крапчатой (в пятнышко) грудкой. Очень часто они выпрыгивают из гнезд в парках и скверах.

Также распространенным видом в регионе является домовый и полевой воробей. Маленькие серо-коричневые, с желтыми уголками клюва («желторотики»). Чаще всего они очень активно прыгают по земле.

Можно встретить и птенцов большой синицы и лазоревки. Это мелкие птенцы с желтоватым или зеленоватым оттенком оперения, которые, как правило, громко пищат.

Птенцы скворцов имеют серовато-бурый окрас перьев с крупным прямым клювом. Они часто стоят «столбиком».

Крупные темные птенцы, которые часто выпадают из гнезд в парках с высокими деревьями — слетки галок и грачей.

Иногда, все же, случаются исключения, когда птенцам необходима помощь. В следующих случаях следует забрать и отнести слетка к специалистам или взять на временное выкармливание:

Гнездовые птенцы: голые или покрытые только пухом, с незакрытыми ушными отверстиями. Они еще не могут терморегулировать и питаться самостоятельно. Если гнездо цело и доступно, лучше всего аккуратно вернуть птенца в него.

Птенцы с явными травмами: видна кровь, крыло висит под неестественным углом, птица не может стоять на лапах, есть раны от кошачьих/собачьих зубов. Таких птиц нужно к ветеринару как можно скорее, даже при царапине из-за риска пастереллеза (острое инфекционное заболевание, передается от животных к человеку - ред.).

Стрижи: черный стриж — частый гость Пскова летом, никогда не садится на землю добровольно. У него короткие лапки, он не может взлететь с ровной поверхности. Любой стриж на земле, асфальте или траве — это птенец или травмированная птица, которой требуется обязательная помощь.

Сироты: если при наблюдении за гнездовым птенцом или слетком за несколько часов к нему ни разу не подлетели родители, или гнездо разрушено, а родители погибли.

При временной опеке над птицей, до ее передачи в центр реабилитации (в Пскове можно обратиться в местные зоозащитные организации), следует соблюдать определенные правила.

Птицам нельзя давать в пищу хлеб, молоко, колбасу и семечки. Это смертельно опасно. У птиц нет ферментов для переваривания этих продуктов, это вызывает закупорку зоба, диарею и быструю гибель.

Также нельзя птицам заливать воду непосредственно в клюв. У птиц дыхательное горло находится в основании языка. Вода, залитая в клюв, попадет в легкие, и птенец захлебнется.

Эксперты отмечают, что кормление слетков насекомыми, собранными в их естественных условиях обитания, может крайне негативно сказаться на организме птицы. Волосатые и ярко-окрашенные гусеницы, клопы (особенно солдатики, щитники, водяные клопы), жуки с жесткими надкрыльями, домашние тараканы (прусаки, черные тараканы), муравьи, насекомые, собранные у дорог, в парках города и на полях, дождевые черви категорически запрещены для юных птиц.

«Но есть несколько исключений. Птенцам можно давать гусениц бабочек, мух, кузнечиков и саранчу, а также тлю и мелких мошек, собранных на природе. Однако, если есть сомнения в видах насекомых, лучше не рисковать», — добавляют эксперты.

Самый оптимальный вариант для кормления насекомоядных и зерноядных слетков — это мучной червь, сверчки, зофобас, таракан (туркменский, мраморный). Мучного червя перед скармливанием лучше «обесшкурить» (раздавить голову пинцетом) и посыпать кальцием.

Птенцы просят еду, открывая клюв и издавая писк. В таком случае необходимо поднести пищу пинцетом или пальцами к основанию клюва, птенец проглотит его сам.

Слетком необходимо кормить днем, с рассвета до заката, каждые 1–1.5 часа. Ночью птицы не едят. Воду нужно давать только после еды. Капнуть одну или две капли из пипетки или шприца (без иглы) на боковую часть клюва, чтобы птица слизнула ее сама.

Гнездовых птенцов следует держать в коробке именно с бумажными полотенцами. В вате и ткани когти птицы могут запутаться. Также необходимо добавить источник тепла, например, грелку или бутылку с теплой водой, завернутую в ткань, а положить можно под дно коробки. Температура должна сохраняться около 30–32°C для голых птенцов.

Коробка должна быть картонной с отверстиями для воздуха и стоять в темном тихом месте. «Стресс убивает диких птиц быстрее, чем голод», — комментируют эксперты данную необходимость.