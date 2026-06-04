Мобильные медицинские пункты будут работать около УИК на выборах в Псковской области 

Мобильные медицинские пункты будут работать около участковых избирательных комиссий на сентябрьских выборах в Псковской области, сообщил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов на совещании с региональными отделениями политических партий 4 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На протяжении двух последних лет Избирательная комиссия Псковской области совместно с министерством здравоохранения реализует проект "Здоровье наших избирателей". В дни голосования у участковых избирательных участков вновь будут установлены передвижные медицинские пункты», - сообщил Игорь Сопов.

В таких пунктах можно измерить давление, пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию для определённых групп взрослого населения, сделать прививку от гриппа, получить квалифицированную консультацию врача-терапевта.

«Как раз в дни голосования активно будет идти прививочная кампания, поэтому это будет очень актуально», - заметил председатель облизбиркома.

В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Порядка 494 575 человек смогут принять участие в сентябрьских выборах в Псковской области.