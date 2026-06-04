Школьники узнали основы инклюзии на псковском форуме «Сегодня ученик — завтра учитель!»

Первый городской педагогический форум «Сегодня ученик — завтра учитель!», в рамках которого заведующий кафедрой Псковского областного института повышения квалификации работников образования Елена Стукова провела для школьников занятие по инклюзивному образованию, прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОИПКРО.

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В форуме приняли участие педагоги городских школ, родители и ученики профильных психолого-педагогических классов.

Елена Стукова провела для обучающихся психолого-педагогического класса занятие «Педагогический спецназ: драйверы изменений в сфере инклюзивного образования». Во время мероприятия спикер познакомила школьников с особенностями инклюзивного образования. С помощью обычного картонного стаканчика школьники выполнили практическое задание: они объяснили ребенку с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата или с нарушением интеллекта алгоритм выполнения простых действий.

В треке для педагогов учителя обсудили практики создания психолого-педагогических классов, которые набирают спрос и популярность в регионе. Педагоги поговорили об особенностях преподавания предметов естественных наук и рассмотрели опыт использования современных идей на уроках.

Школьники поиграли в обучающие игры и задумались о профессии педагога и об инклюзии в наши дни. Родители узнали, как раскрыть в подростке стремление выбирать будущую профессию, и поговорили о поступлении без стресса и об образовании в целом.

Обучающиеся психолого-педагогических классов также приняли участие в открытом диалоге с лидерами из их сферы. Школьники напрямую задали экспертам интересующие вопросы о будущем системы образования и мерах поддержки молодых педагогов.