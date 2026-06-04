Нацпроекты и ТОСы: Олег Савельев о преображении Куньинского округа

Куньинский муниципальный округ с каждым годом всё больше преображается. Он стал одним из лидеров по работе территориальных общественных самоуправлений. Местные жители активно включаются в работу по улучшению условий жизни. Что было сделано на территории округа и какие дальнейшие планы у куньинцев, в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал депутат Законодательного Собрания Псковской области Олег Савельев («Единая Россия»).

- Олег Дмитриевич, завершены работы по благоустройству Привокзальной площади в Кунье в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благоустройства теперь стало больше. Привокзальная площадь – одно из самых посещаемых мест?

- Сейчас уже такого трафика поездов, как было раньше, нет. У многих личные автомобили есть, но это центр поселка, здесь административные здания, точка общественного питания. Поэтому люди его посещают. Там находится памятник Владимиру Ильичу Ленину, это наше наследие, история Советского Союза, и мы должны бережно относиться к прошлому. И люди проголосовали как раз за то, чтобы навести порядок на Привокзальной площади.

- Что там было сделано?

- Тротуарную плитку вымостили, вокруг постамента памятника - тоже. Поставлены полусферы. Теперь никто на автотранспорте в памятник не упирается. Тихое, спокойное место для прогулок. Мамочки могут с колясками здесь отдохнуть, походить. Здесь же сразу парк наш центральный приведен в хорошее состояние, он стал местом отдыха, есть детская площадка. Появилась крытая сцена для выступлений артистов под открытым небом.

- Олег Дмитриевич, получается, люди проявили активность, их инициатива реализована. А то, что касается голосования на 2027 год? В рамках «Формирования комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до 12 июня, до Дня России, продолжается общественное голосование по выбору территорий для благоустройства. Насколько активны куньинцы, имея перед глазами ряд примеров реализованных территорий?

- Вы знаете, что куньинцы сами по себе активны, это видно по количеству ТОСов. Голосование у нас идет. Площадок для благоустройства у нас предложено четыре, люди активно голосуют. Уже приняли участие в голосовании более 1200 граждан, в лидеры вышли две площадки. Все четыре площадки - зоны благоустройства, где люди могут отдохнуть. В лидерах сейчас облагораживание пруда. Больше всего голосов набирает. Также лидирует облагораживание площадки перед Братским захоронением. Там тоже нужна брусчатка, установка новых скамеек. Сегодня это место притяжения, и оно в лидерах по голосованию.

- Действительно, куньинцы просто поразительно активны в движении ТОС. Я здесь добавлю, что на территории нашего региона ТОСовское движение приобрело поистине народное звучание, уже больше тысячи ТОСов действуют. На минувший региональный конкурс пришлось добавлять средств, потому что более 700 проектов пошли под реализацию. Это ошеломляющие цифры, на мой взгляд. Конкуренция была весьма и весьма серьезная. Естественно, помогают местные власти: и администрации муниципальных округов, и сотрудники территориальных отделов, потому что здесь неразрывная связь и совместная деятельность. Как движется этот процесс, Олег Дмитриевич?

- Победителей было 60%, такого большого процента победителей нигде не было. В суммарном выражении, конечно же, будет значительный прирост. Мы имеем сегодня 42 победителя против 24 в прошлый раз, чуть ли не в два раза идет увеличение. Озвучу цифру - более 14 миллионов рублей будет привлечено на территорию Куньинского муниципального округа. Нужно сказать огромное спасибо нашим инициативным людям за то, что они проявили себя, довели задуманное до логического завершения, выстроились, победили в конкурсах. Огромное спасибо даже тем, кто принимал участие, но не победил. У них все еще впереди. И, конечно же, нужно сказать огромное спасибо нашему губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову и правительству Псковской области за поддержку такого инициативного движения наших жителей.

- Я так понимаю, начались уже реализации проектов на территории Куньинского округа?

- Они начались. Тематика наших победителей и наших заявленных проектов очень разнообразна: это и водоснабжение, и водоотведение, и благоустройство воинских захоронений, и общественных зон, общественных территорий. Сейчас какая тенденция? Люди поучаствовали, выиграли грант, немножко территорию привели в порядок, смотрят и говорят: «А что же дальше?». А дальше они говорят: «Хотим, чтобы здесь были, допустим, уличные тренажеры. И благодаря победе уже будут появляться уличные тренажеры. И это не только в Кунье, а также и в других населенных пунктах. Людей захватывает, и люди хотят еще и еще. Благо, есть, куда приложить свою энергию и направить ее на улучшение условий жизни. Вопросов можно найти очень и очень много. Было бы желание. А желание у наших людей, как видим, есть.

- Теперь главное, чтобы эти желания, как в том фильме, совпадали с возможностью регионального, прежде всего, бюджета. Потому что муниципальные бюджеты у нас и сами рады были бы, да немножечко денег не хватает. Но тем не менее я очень рада, что так происходит на территории Куньинского муниципального округа. И вы действительно абсолютно правы, ничего бы не было, если бы не отзывчивость и активность людей.

- Знаете, как в других муниципальных округах? Выстрелил Великолукский муниципальный округ. 72 ТОСа. Они молодцы, очень качественно проработали заявки. Подобрали темы, которые действительно актуальны и волнуют жителей. Надо отдать должное. Молодцы. Хорошо поработали.

Беседовала Любовь Кузнецова