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Общество

День спасателя отметили сотрудники МЧС в Пскове

27.12.2023 13:15|ПсковКомментариев: 0

День спасателя Российской Федерации отмечают сегодня, 27 декабря, сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Торжественное мероприятие прошло в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. 

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

С поздравлениями в адрес сотрудников ведомства на главную сцену поднялась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. 


«Уважаемые сотрудники и ветераны главного управления МЧС России по Псковской области, с момента своего образования спасательная служба Псковской области держит высокую планку профессионализма, безупречного выполнения служебного долга, верного служения Отечеству. На всех этапах становления спасательной службы ее гордостью были и остаются люди, неизменно проявляющие мужество, отвагу и героизм по отношению к тем, кому она так нужна», - обратилась к спасателям первый вице-губернатор.

Вера Емельянова дополнила свое выступление словами губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о том, что спасательное ведомство Псковской области он считает самым лучшим в России. 

Первый заместитель главы региона вручила почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся сотрудникам ГУ МЧС по Псковской области. 

С поздравлением к сотрудникам ведомства обратился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

 

«Уважаемые сотрудники и ветераны ГУ МЧС по Псковской области, поздравляю вас с Днем спасателя! То дело, которому вы служите, которым вы с честью занимаетесь, является по истине благородным. Вашей главной задачей стало молниеносное реагирование на возникшую чрезвычайную ситуацию и спасение человеческих жизней. Результатом вашей непростой работы стало сохранение 100 тысяч жизней. Я хочу поблагодарить вас за вашу нелегкую службу и профессионализм», - обратился к сотрудникам ведомства Александр Котов. 

На главную сцену академического театра с поздравлениями в адрес работников и ветеранов ведомства также вышел митрополит Псковский и Порховский Арсений.

«Бог отвечает на наши молитвы заботой, помощью и руками наших ближних, в данном случае вас, уважаемые сотрудники спасательного ведомства. Сердечно благодарю вас за вашу службу, сопряженную с опасностью для жизни», - поблагодарил работников ведомства владыка.

Помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака, секретарь Псковского городского отделения «Единой России», экс-руководитель ГУ МЧС по Псковской области Валерий Филимонов отметил в своей речи, что за 30 лет службы сотрудники ведомства в России спасли более полутора миллионов человеческих жизней. Кроме того, Валерий Филимонов отметил, что 2023 году ГУ МЧС России по Псковской области после инспекторской проверки показали самые высокие результаты работы. И работа с подрастающим поколением, ведущаяся на территории Псковской области, также высоко оценена спикером. 

«Выражаю огромную благодарность Сергею Лаврухину за появление кадетских классов в 29 лицее Пскова и за то, что продолжает свое функционирование факультет пожарной безопасности агротехнического колледжа», - особо подчеркнул экс-руководитель ГУ МЧС по Псковской области. 

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин поздравил коллег с профессиональным праздником, с 33-летием со дня образования ведомства, и напомнил собравшимся о проделанной за год работе. 

 

Он рассказал в своем выступлении о том, что в регионе в нынешнем году учреждены такие почетные звания, как «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области». Данными наградами будут отмечаться специалисты, внесшие особый вклад в дело спасения.

Теги: #псков #День спасателя РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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