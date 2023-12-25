Общество

Пассажиропоток псковского аэропорта за год увеличился на 30%

Пассажиропоток международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове за год увеличился на 30%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Продолжаем последовательное развитие нашего аэропорта! В 2023 году пассажиропоток уже превысил запланированные 150 тысяч человек (на данный момент уже 150 тысяч 958 человек). К концу недели точно преодолеем порог в 152 тысяч. Это при том, что по итогам 2022 года у нас было 115 тысяч, а в 2018 году – и вовсе 6 тысяч. За год приросли более чем на 30%! Очень хорошая динамика», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что шаг за шагом аэропорт приближается к строительству нового терминала.