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Депутаты Заксобрания обсудили со Станиславом Стармолотовым принципы взаимодействия и наказы избирателей

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Депутаты Законодательного Собрания, представляющие избирателей областной столицы, встретились с исполняющим полномочия главы Пскова Станиславом Стармолотовым, чтобы обсудить принципы рабочего взаимодействия и озвучить основные наказа граждан. В совещании участвовали вице-спикер Алексей Севастьянов (округ №1), Евгений Васильев (округ №2), Елена Синёва (округ №3), вице-спикер Юрий Сорокин (округ №4). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

В начале встречи Юрий Сорокин от лица депутатского корпуса регионального парламента выразил поддержку Станиславу Стармолотову в его новом качестве, отметив, что в должности регионального министра дорожного хозяйства он зарекомендовал себя как эффективный руководитель и грамотный специалист.

Перейдя к рабочим вопросам, вице-спикер подчеркнул, что областные и муниципальные депутаты работают в тесной связке: одна из форм взаимодействия – регулярные совместные выезды в округа. По словам Юрия Сорокина, на встречах с гражданами наиболее часто звучат жалобы на неудовлетворительное состояние дворовых проездов и качество водопроводной воды. Станислав Стармолотов проинформировал, что уже объявлены конкурсные процедуры на проведение пуско-наладочных работ станции умягчения воды, построенной в Пскове благодаря федеральной поддержке.

Вице-спикер Алексей Севастьянов разделил проблемы своего округа на две категории: глобальные – те, которые давно ждут своего решения, и текущие. К первой категории депутат отнёс вопрос с запуском автобусного сообщения в районе Завокзалья, ко второй: благоустройство дворовых территорий в военном городке в Крестах и подтопление в районе улице Николая Васильева.

Отдельно Алексей Севастьянов озвучил вопрос, касающийся школы №18 имени Василия Маргелова: «Парадокс в том, что школа носит имя Маргелова, активно взаимодействует с нашей дивизией, но в ней нет кадетского класса. Цена вопроса – порядка 10 миллионов рублей. Это форма, питание и самая большая статья расходов – оборудование специального плаца для занятий». Вице-спикер сказал, что намерен обратиться с этой инициативой к губернатору на согласительной комиссии при обсуждении проекта областного бюджета следующего года. Станислав Стармолотов заверил, что поддерживает предложение и готов к работе в этом направлении.  

Депутат Евгений Васильев попросил у руководителя областной столицы поддержки в вопросе организации кабинета врача общей практики на Запсковье в районе улицы Техническая. По словам депутата, муниципалитет может помочь с выделением помещения. Также Евгений Васильев  рассказал и.п. главы Пскова, какие активные и неравнодушные граждане живут в его избирательном округе:

«Очень много ТОСов работает, и проекты у них просто грандиозные. Люди хотят благоустраивать место, где живут, и хорошо, что эта активность поддерживается бюджетными грантами», - поделился депутат.

Елена Синёва также рассказала на встрече, с какими вопросами и проблемами обращаются к ней жители округа №3. Большинство обращений связано с благоустройством дворов и строительством детских площадок.

 
Станислав Стармолотов поблагодарил парламентариев за открытый диалог и глубокое знание ситуации в своих округах. «Все начатые в городе благие дела будут продолжены. Буду работать в тесном сотрудничестве с губернатором и региональным парламентом. Открыт для любого взаимодействия, в том числе, и для конструктивной критики», - заверил он депутатов Законодательного Собрания.
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Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области.

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области.

Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Законодательного Собрания Псковской области, главный врач Детской областной клинической больницы

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Врип главы города Пскова.

Синёва Елена Николаевна

Синёва Елена Николаевна

Депутат Законодательного Собрания Псковской области.

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