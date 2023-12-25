Общество

Игорь Иванов получил благодарственное письмо от реготделения Красного Креста

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов получил благодарственное письмо от Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, награду ему вручили на заседании президиума Псковского областного совета профсоюзов сегодня, 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Мы благодарим Игоря Олеговича и профсоюзное объединение за активную помощь и поддержку, участие и содействие в работе Красного Креста в Псковской области. Вашу помощь в отношении беженцев, переселенцев, старшего поколения отметили все участники программ. Мы надеемся на дальнейшее плотное и плодотворное сотрудничество», — отметила председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова.

В ответном слове Игорь Иванов поблагодарил Красный Крест и выразил желание продолжения совместной работы над проектами.

«Мы работаем ради людей! К нам приезжают из новых регионов России те, кто в данный момент вынужден покинуть свой дом. Они устраиваются на работу здесь, у нас в Псковской области, находят свой новый дом. И мы, как профсоюзы, должны принимать активное участие в их судьбе!» - сказал Игорь Иванов.

Также состоялось вручение свидетельства о профессиональной переподготовке по направлению оказания первичной психологической помощи сотруднице Псковского облсовпрофа, волонтеру ПРО РКК Елене Ивановой.