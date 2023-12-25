Общество

Восемь врачей из других регионов трудоустроились в псковскую «инфекционку» за год

Восемь врачей из других регионов трудоустроились в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу в 2023 году. Об этом главный врач учреждения, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В 2023 году нам конкретно удалось привлечь восемь врачей из других регионов, это четыре инфекциониста, два педиатра, один анестезиолог-реаниматолог и один врач-бактериолог. Она же на сегодняшний момент назначена уже на должность заведующей и рассматривается на должность главного внештатного специалиста. То есть это сильные специалисты с серьезной профессиональный подготовкой», - подчеркнула Анастасия Повторейко.

Также в инфекционную больницу пришли два врача, которые закончили обучение по целевому направлению.