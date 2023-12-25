Общество

Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в январе

В январе характер погоды в Псковской области будет неустойчивым. Периоды морозной погоды будут сменяться оттепелями. Среднемесячная температура воздуха составит от -4,7 до -5,5 градусов. Месячная сумма осадков прогнозируется от 37 до 65 мм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Преобладающее влияние на погоду в Псковской области будут оказывать североатлантические циклоны. Воздействия антициклонов ожидаются непродолжительными. Температура за месяц ожидается немного повышенной относительно нормы.

В течение месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах от 0 до -5 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в диапазоне от -3 до -8 градусов, с отдельными понижениями от -11 до -16 градусов. В каждой из трех декад прогнозируется более теплые периоды, когда дневные температуры ожидаются в переделах от -2 до +3 градусов, а ночные температуры будут находиться в пределах от -4 до +1 градуса. Наиболее вероятны оттепели в первой и последней пятидневках месяца, а также в середине второй декады.

В отдельные периоды возможно усиление ветра от 15 до 18 метров в секунду.