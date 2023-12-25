Общество

Руководство учреждений УФСИН по Псковской области присоединилось к новогодним акциям

Начальники подведомственных учреждений УФСИН России по Псковской области вышли с инициативой исполнить детские новогодние желания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

С этой целью руководители ведомств участвовали в интерактивных и установленных в общедоступных местах «Елках желаний», вытаскивали письма из почтовых ящиков, посещали интернатные учреждения, а также приходили в местные школы и дарили детям настоящие эмоции.

Так, начальник СИЗО-1 Тимур Джалилов приобрел для 6-летней Кати снегокат. Она о нем давно мечтала. Свое желание написала в письме Деду Морозу и шарик с ее мечтой появился на елке желаний. Снял шарики с праздничной ели, установленной в торговом центре Великих Лук, и Александр Степанеев - руководитель СИЗО-2. С любимыми детскими игрушками и огромными киндер-сюрпризами он приехал в Плаксинский дом культуры и подарил их юным жителям Лычевской волости, которые загадали чудо на Новый Год.

Начальники двух колоний, дислоцированных в Себежском районе, в стороне не остались и также поучаствовали в благотворительной акции. Так, Василий Иванов (ИК-3) вытащил несколько писем из почтового ящика в Идрицкой средней школе и пришел к ребятам в гости, принеся с собой долгожданные игрушки, мандарины, канцелярские принадлежности и наборы сладостей. Сергей Орлов (ИК-6) побывал в социальном приюте для детей и подростков в поселке Сосновый Бор, с собой он захватил «мешок» конфет и вручил каждому воспитаннику сладкий презент.

Для единственного несовершеннолетнего, состоящего на учете УИИ в городе Псков, преподнесла подарок начальник учреждения Алена Демидова. 16-летний Илья всерьез увлекается футболом, а своего собственного мячика не имел, но очень хотел. Теперь мечта юноши сбылась. Евгений Свиридов, руководящий ИЦ-1, пополнил копилку добрых дел: в Центр добровольчества города Великие Луки передал подарочные коробки с любимыми детскими лакомствами, которые в преддверии Нового Года волонтеры обязательно доставят до маленьких сладкоежек, очень в этом нуждающихся.

Но среди множества материальных желаний всегда встречаются и другие – из серии «Хочу попробовать». Необычные письма накануне получили в ИК-4.

11-летний Матвей всегда хотел подержать в руках настоящий пистолет. А 10-летний Лёня никогда не катался на пожарной машине. Эти мечты и исполнил начальник ИК-4 Тимур Курдюков. Учли и возраст мальчишек: тир – лишь электронный, а катание на машине – исключительно в качестве пассажира, но рукав развернули, огнетушитель в действии опробовали. Мальчишки получили сладкие наборы и положительные эмоции.