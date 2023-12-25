Общество

Фестиваль «Вернем каши на столы наши!» состоится в Порхове 20 января

VI межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернем каши на столы наши!» состоится в Порхове 20 января в 11:00. Мероприятие пройдет на торговой площадке городского парка с играми и забавами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Фестиваль в наступающем году пройдет в традиционном формате: на свежем морозном воздухе с разведением костров и травяным чаем. На празднике жюри выберет лучшие блюда, которые войдут в сборник рецептов фестиваля за шесть лет его существования.

«У вас будет уникальная возможность посмотреть Порховскую каменную крепость, принять участие в мастер-классах от народных мастеров Дома ремесел, а также отведать знаменитую гороховую кашу Порховского района. Также на территории города работает кинозал, бассейн с безхлорной очисткой воды, открытый каток, прокат коньков и лыж на стадионе. Все культурные мероприятия для детей можно посетить по Пушкинской карте», - рассказали в центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(81134) 2-17-14, 89532423374 или по электронной почте: skkpetrova@mail.ru.