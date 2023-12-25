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Общество

Государственные и муниципальные награды вручил Михаил Ведерников

28.12.2023 17:24|ПсковКомментариев: 0

Государственные и муниципальные награды вручил губернатор Михаил Ведерников приглашенным жителям Псковской области в актовом зале правительства 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня наша страна, несмотря на все трудности, продолжает развиваться, и в этом большой личный труд каждого из вас. Уверен, вместе мы сделаем все, чтобы Псковская область процветала, развивалась, а наша страна становилась ещё сильнее», — выступил Михаил Ведерников.

Он отметил, что в современной политической ситуации гражданам России приходится сталкиваться с трудностями и справляться с внешним влиянием. Глава региона поблагодарил всех собравшихся за трудолюбие и стремление внести свой вклад в развитие Псковской области и Российской Федерации.

«Наград сегодня очень много, и это говорит о том, что вклад Псковщины принципиально важен для Российской Федерации», — добавил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что каждому награжденному вручат книгу митрополита Крымского и Симферопольского Тихона «Гибель империи. Российский урок», которую он презентовал в Печорах.

В актовом заре правительства Михаил Ведерников вручил военнослужащим медаль «За отвагу» и медаль Жукова. 

Также в рамках мероприятия вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль Луки Крымского, почетную грамоту президента Российской Федерации, поощрения Совета Федерации. Также псковичи получили благодарность руководителя Федерального архивного агентства, благодарность Министра экономического развития Российской Федерации, благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, грамоту Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, благодарность Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Региональными наградами отмечены ряд псковичей, в частности медалями «За заслуги перед Псковской областью», медалями Александра Невского и почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» и так далее.

Паспорт гражданина Российской Федерации вручили в торжественной обстановке шести юным жителям Псковской области.

На награждении также присутствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместители губернатора Александр Серавин и Нинель Салагаева, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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