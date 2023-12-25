Общество

Александр Борисов: Год был достаточно эффективным

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) назвал проведенную работу в уходящем 2023-м эффективной.

«Год был достаточно эффективным. Что касается Псковского регионального отделения РВИО, многое сделано в уходящем году. Мы расширили круг наших партнеров и подписали соглашение с Псковским областным Собранием, Псковским музеем-заповедником, Государственным архивом Псковской области. В партнерстве с Псковским музеем-заповедником провели серию прекрасных историко-просветительских мероприятий, в их числе - исторический праздник "Воевода Шуйский", который стал ярким инфоповодом и заслуженно признан "Лучшим инфоповодом 2023"», - сказал он.

Напомним, диплом вручили музею на образовательной сессии «Музеи в современном информационном пространстве: партнерство и медиапроекты».

Также Александр Борисов отметил работу фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.

«Что касается работы в Госдуме, то фракция ЕР сосредоточила свои усилия на подготовке бюджета, а также законов, которые направлены на поддержку участников СВО и их семей. Основное политическое событие 2023 года – выдвижение Владимира Владимировича на президентские выборы. Поэтому все самое интересное – впереди», - продолжил он.

Александр Борисов пожелал псковичам приятных сюрпризов в Новом году.

«Хотел бы пожелать всем жителям моей родной Псковской области всяческих успехов, и чтобы все задуманное получалось в наступающем 2024 году. Пусть Новый Год дарит каждому только приятные сюрпризы», - поздравил он.