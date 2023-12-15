Культура

Псковский музей награжден дипломом за «Лучший инфоповод 2023»

В минувший вторник в Москве состоялась образовательная сессия «Музеи в современном информационном пространстве: партнерство и медиапроекты». Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В числе спикеров сессии были специалисты компании «Медиалогия», которые определяют Медиаиндекс учреждений и федеральных музеев в частности. Показатели системы Медиалогия, позволяют качественно проанализировать насколько ярко и позитивно присутствует компания в СМИ и масс-медиа.

Одним из ярчайших событий, достигших высокого Медиаиндекса в 2023 году, стал исторический праздник Псковского музея «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах. «Воевода Шуйский» – «Лучший инфоповод 2023 года» в России.

Напомним, что 26 августа 2023 года на территории Покровского угла Псковского музея-заповедника в 9-ый раз состоялся исторический праздник, позволивший участникам окунуться в атмосферу XVI века. Площадку посетили более 600 человек.

«Я считаю, что псковичи – люди необыкновенно счастливые, они в полном смысле слова живут в истории, окружены ею на каждом шагу. А Псков в хорошем смысле избалован большим количеством исторических праздников и фестивалей. Но есть такие особенные дни, мимо которых пройти нельзя, и сегодня – один из них. Мне очень приятно и радостно, что именно здесь, на земле, которая пропитана, генетически наполнена великой русской историей, мы сегодня встречаем людей. Людей, кому небезразлично, в какой стране они живут», – подчеркнула Светлана Мельникова в тот день.