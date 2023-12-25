Армен Мнацаканян: Пусть Псковская область экономически развивается в новом году

Задачи и планы, которые были поставлены в 2023 году, выполнены и реализованы в срок. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
При подготовке к празднованию 225-летия Александра Пушкина нужно особое внимание уделить газификации Пушкинских Гор, считает вице-спикер.
«Если мы всегда будем работать, то всегда будем достигать целей. А если будем смотреть в небо и ловить звезды, то тогда у нас ничего не будет», - уточнил он.
Также Армен Мнацаканян рассказал о своих традициях празднования Нового года и поздравил жителей региона с наступающим 2024-м.
«Мы всегда собираемся и встречаем Новый год в кругу семьи. В 23:00 звоню поздравить сестру и родителей из-за разницы во времени. Потом в 12 ночи встречаем наш Новый год. 1-го числа отдыхаем, а 2-го января уезжаем в Пушкинские Горы. Желаю, чтобы регион развивался экономически, чтобы на зло всем мы стали жить еще лучше», - заключил он.