Общество

Армен Мнацаканян: Пусть Псковская область экономически развивается в новом году

Задачи и планы, которые были поставлены в 2023 году, выполнены и реализованы в срок. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В моем округе было много вопросов по ФОКОТу в Новоржевском районе, по ФАПам. Были и проблемы, но это рабочие моменты, которые в будущем надо иметь ввиду. Для себя считаю нужным работать достаточно много. Я работы не боюсь. Будем решать задачи, которые есть по линии фракции "Единой России", депутатской деятельности, по линии координатора рабочей группы Андрея Анатольевича (Турчака, первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета партии "Единая Россия", сенатора от Псковской области - ред.)», - сказал Армен Мнацаканян.

При подготовке к празднованию 225-летия Александра Пушкина нужно особое внимание уделить газификации Пушкинских Гор, считает вице-спикер.

«Если мы всегда будем работать, то всегда будем достигать целей. А если будем смотреть в небо и ловить звезды, то тогда у нас ничего не будет», - уточнил он.

Также Армен Мнацаканян рассказал о своих традициях празднования Нового года и поздравил жителей региона с наступающим 2024-м.

«Мы всегда собираемся и встречаем Новый год в кругу семьи. В 23:00 звоню поздравить сестру и родителей из-за разницы во времени. Потом в 12 ночи встречаем наш Новый год. 1-го числа отдыхаем, а 2-го января уезжаем в Пушкинские Горы. Желаю, чтобы регион развивался экономически, чтобы на зло всем мы стали жить еще лучше», - заключил он.