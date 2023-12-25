Общество

Несовершеннолетние осужденные в Псковской области получили сладкие подарки

В двух следственных изоляторах Псковской области состоялось вручение новогодних сладких наборов людям, не достигшим 18 лет, которые в настоящий момент содержатся в местах заключения. Подарили сладости и детям, чьи родители стоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В городе Пскове начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными регионального УФСИН Андрей Элькин и заместитель начальника СИЗО-1 Вадим Шатый, а в городе Великие Луки начальник СИЗО-2 Александр Степанеев посетили несовершеннолетних и поздравили с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, вручив подарки и пожелав оптимизма и веры в лучшее.

В уголовно-исполнительной инспекции через пап и мам, стоящих на учете с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста, также были переданы новогодние мешочки с конфетами от сотрудников УИИ.

«Дети есть дети. Многие зачастую еще и не понимают, где и как оказались. А праздник это праздник. Так пускай он станет позитивным моментом в жизни, даже самой непростой, любого ребенка», - отметил Андрей Элькин.