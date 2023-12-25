Общество

Морозные новогодние выходные прогнозируют в Псковской области

Морозные новогодние выходные прогнозируют в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем изменения погоды, 31 декабря начнется понижение температуры, ожидается аномальный суточный ход. Это понижение будет продолжаться и в течение суток 1 января. Мы ожидаем, что в новогоднюю ночь температуры достигнут -8 градусов. В ночь с 1 января на 2 января температура может достигать -17 градусов», – рассказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что подобный минимум продержится пару дней, а после температура начнет повышаться. Это понижение связано с оттоком холодного арктического воздуха, который пришел вместе с циклоном.