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Общество

Наталья Федорова и Дмитрий Быстров представили область в марафоне новогодних поздравлений

01.01.2024 20:21|ПсковКомментариев: 0

Главы Псковского и Островского районов Наталья Федорова и Дмитрий Быстров представили Псковскую область в марафоне новогодних поздравлений, который организовала Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления, сообщает Telegram-канал псковского отделения объединения. 

«Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления организовала региональный марафон новогодних поздравлений! Самые добрые, теплые, светлые пожелания вам адресуют коллеги из самых разных уголков нашей необъятной страны! Наш регион представляют глава Псковского района Наталья Федорова и глава Островского района Дмитрий Быстров», - сообщили в отделении. 

Посмотреть видео с поздравлениями можно по ссылке

Теги: #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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