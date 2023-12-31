Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
Два хита псковской кухни
Господин Рейтингомер
коронные фразы
как пользоваться газом
Бытовые услуги и социальный контракт
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
влиятельная сотня
Контейнеры в снегу
Реформа ОМСУ первый этап
новое поколение сето
«Истфакт» Сокровища Острова
«обратный отсчет» с губернатором
2023 полититоги
 
 
 
ещё Общество 31.12.2023 11:403 В Псковской области снят запрет на запуск фейерверков до 10:00 2 января 02.01.2024 12:000 Танцы под песню Сердючки в Порхове вызвали резонанс в Сети 02.01.2024 11:400 Риск утечки данных из электронных медицинских карт оценила адвокат 02.01.2024 11:200 Псковские росгвардейцы выявили 40 нарушений законодательства при проверке объектов топливно-энергетического комплекса 02.01.2024 10:400 Какая разминка поможет избежать травм при занятиях спортом зимой, объяснил врач 02.01.2024 10:002 Запрет на запуск фейерверков вновь действует в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 29.12.2023 11:550 Вернулся с фронта с ранением, жена забрала деньги: за бойца СВО из Псковской области вступились «Защитники Отечества» 27.12.2023 22:075 Два человека погибли при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля в Пушкиногорском районе 26.12.2023 13:547 Старое колесо обозрения в Пскове ликвидируют 28.12.2023 17:5814 Торжество мракобесия накануне Нового года 28.12.2023 14:300 Интерактив: «Морды» в мясо
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Риск утечки данных из электронных медицинских карт оценила адвокат

02.01.2024 11:40|ПсковКомментариев: 0

Риск утечки данных из электронных медицинских карт существует, особенно в частных клиниках. Об этом рассказала медицинский адвокат Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

С 2024 года переход на электронные медкарты станет обязательным в России. При этом медицинские организации по закону должны устанавливать программное обеспечение, которое не допускает несанкционированное распространение персональных данных пациентов.  Ответственность за утечку регулируется статьей 13.11. КОАП, штрафы по которой вскоре значительно вырастут, пишет агентство «Прайм».

В настоящее время при входе в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) каждый врач использует электронный ключ, который идентифицирует его доступ. 

Однако частные клиники приобретают ПО для ведения электронной документации самостоятельно. «При этом директор клиники не всегда достаточно компетентен для того, чтобы идентифицировать исполнение разработчиком требований, которым должно отвечать ПО в отношении безопасности», — указывает юрист.

По закону ПО частных клиник должно быть интегрировано с ЕГИСЗ, но это не всегда выполняется. Поэтому сложно говорить об их соответствии требованиям законодательства,  отмечает эксперт.

Защитить права пациент может, только отозвав свое разрешение на обработку персональных данных. Это закреплено в законе «О персональных данных». Однако на практике существует лишь один вариант свести к нулю шансы утечки — лечиться анонимно. Это затруднительно даже на платной основе, а услуги ОМС такого вовсе не предусматривают.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 344 человека
02.01.2024, 12:200 Мошенники похитили более двух миллионов рублей у жителей Псковской области 02.01.2024, 12:000 Танцы под песню Сердючки в Порхове вызвали резонанс в Сети 02.01.2024, 11:400 Риск утечки данных из электронных медицинских карт оценила адвокат 02.01.2024, 11:200 Псковские росгвардейцы выявили 40 нарушений законодательства при проверке объектов топливно-энергетического комплекса
02.01.2024, 11:000 Массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Великих Луках ночью 02.01.2024, 10:400 Какая разминка поможет избежать травм при занятиях спортом зимой, объяснил врач 02.01.2024, 10:200 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах работы Псковского музея в 2023 году  02.01.2024, 10:002 Запрет на запуск фейерверков вновь действует в Псковской области
02.01.2024, 09:401 11-летняя девочка пропала в порховской деревне 02.01.2024, 09:200 Упомянутого в псковских летописях зверя сфотографировал в Сороти сотрудник Пушкинского заповедника 02.01.2024, 09:000 Терапевт предупредил о противопоказаниях для посещения бани 01.01.2024, 23:230 Почетному гражданину Пскова Сергею Вертешеву исполнилось 75 лет
01.01.2024, 22:000 Юрист рассказала, что стоит прописывать в договоре при работе на удаленке 01.01.2024, 21:310 За неделю у псковичей изъяли около 200 боеприпасов 01.01.2024, 21:090 Диетолог оценила пользу кетчупа и майонеза 01.01.2024, 20:450 Несколько тонн фруктов отправили в зону СВО из Псковской области
01.01.2024, 20:211 Наталья Федорова и Дмитрий Быстров представили область в марафоне новогодних поздравлений 01.01.2024, 19:590 Свыше 450 участников новогодней лотереи выиграли по миллиону рублей 01.01.2024, 19:350 До -23 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 2 января 01.01.2024, 19:130 Новые правила сдачи экзамена на водительские права ввели в России
01.01.2024, 18:490 Борис Елкин: Дорожная сфера в прошлом году побила в Пскове все «рекорды» 01.01.2024, 18:441 Освещение пропало на Ольгинском мосту в Пскове 01.01.2024, 18:250 Исполнилось 55 лет со дня открытия псковской областной библиотеки для незрячих 01.01.2024, 18:001 Завершился срок представления в ЦИК России документов от кандидатов в президенты
01.01.2024, 17:392 Жительницу Палкинского района зарезали в новогоднюю ночь, подозреваемого задержали 01.01.2024, 17:210 Наталия Дубровская: Музей-заповедник «Изборск» работает все новогодние выходные 01.01.2024, 17:000 Водитель пострадала при съезде автомобиля в кювет в Новоржевском муниципальном округе 01.01.2024, 16:400 Новый Кодекс об административных правонарушениях представят в 2024 году
01.01.2024, 16:170 Путин: Выросли показатели эффективности и жизнеспособности России 01.01.2024, 15:540 Новогодний забег «На спорте после мандаринов» состоялся в Пскове. ФОТО 01.01.2024, 15:290 Слуцкий и Даванков передали документы в ЦИК на регистрацию на президентских выборах 01.01.2024, 15:070 Право отсрочки от призыва для IT-шников продлили до 30 лет
01.01.2024, 14:450 Наталья Исакова: Россию ждёт особенный год 01.01.2024, 14:200 Двух псковичей задержали 31 декабря по подозрению в краже продуктов 01.01.2024, 13:570 Утро 1 января: как Псков встречает 2024 год 01.01.2024, 13:350 Новогоднее обращение Путина заняло меньше четырех минут
01.01.2024, 13:121 Аномально холодная погода ожидается в Псковской области 01.01.2024, 12:500 Девочка пострадала в результате ДТП под Псковом по вине пьяного водителя ГАЗели 01.01.2024, 12:280 Артур Акавов: Все хотят, чтобы свершилось приятное чудо 01.01.2024, 12:050 Врачи посоветовали отложить оливье на обед, а не есть его утром
01.01.2024, 11:410 Россия на год отменяет пошлины на ввоз замороженного мяса кур 01.01.2024, 11:181 Шестилетнего пешехода сбили в Пскове в новогоднюю ночь 01.01.2024, 10:550 Игорь Савицкий: 2024-й будет непростым с экономической точки зрения 01.01.2024, 10:310 Дороги Пскова обрабатывают противогололедными материалами
01.01.2024, 10:080 Rutube и «Дзен» сделали обязательными для предустановки на новые смартфоны в России 01.01.2024, 09:450 Правительство на полгода разрешило беспошлинный импорт куриных яиц 01.01.2024, 09:210 Псковский ОМОН принял участие в обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь 01.01.2024, 09:000 Господдержка волонтеров и изменение призывного возраста: какие законы вступают в силу в январе
01.01.2024, 03:062 Страховые пенсии увеличены в РФ 01.01.2024, 02:420 В России увеличили минимальные зарплаты 31.12.2023, 22:410 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом 31.12.2023, 22:000 В российском регионе родились дети-мутанты с неопределенным полом
31.12.2023, 21:400 Как избежать проблем на дороге, рассказали в Госавтоинспекции 31.12.2023, 21:200 В 2024 году будут новые природные катаклизмы, заявил климатолог 31.12.2023, 21:040 Королева Дании объявила об отречении от престола 31.12.2023, 21:000 Врач назвала самые полезные новогодние блюда
31.12.2023, 20:420 Несколько человек пострадали при столкновении автомобилей в Великолукском районе 31.12.2023, 20:400 В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов 31.12.2023, 20:200 Интерактив: Минус столбик 31.12.2023, 20:001 Власти введут ограничения для желающих переселиться в Россию
31.12.2023, 19:410 Кабмин РФ направил 498,96 млн рублей на доработку самолета Ил-114 31.12.2023, 19:180 Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в Псковской области 31.12.2023, 19:000 Следователи СК России поздравили ребят из многодетной семьи с наступающими праздниками 31.12.2023, 18:400 Царская красота: зимний Псков на дореволюционных открытках
31.12.2023, 18:200 Гастроэнтеролог предупредил об опасности мандаринов 31.12.2023, 18:000 Борис Елкин: Новый год всегда приносит с собой новые надежды 31.12.2023, 17:401 Финляндия готовит новые решения проблемы мигрантов на границе с Россией 31.12.2023, 17:201 В канун Нового года Михаил Ведерников исполняет мечты детей с «Елки желаний»
31.12.2023, 17:000 Николай Королев: Новогоднюю ночь последние 25 лет я провожу на работе 31.12.2023, 16:400 Путин выступил с новогодним обращением к россиянам 31.12.2023, 16:200 Юные шахматисты из Псковской области примут участие в первенствах России 2024 года 31.12.2023, 16:000 Игорь Иванов: Пусть новый год будет наполнен радостью, миром и добром
31.12.2023, 15:401 Какой будет погода в Псковской области 1 января, рассказали синоптики 31.12.2023, 15:200 Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали 31.12.2023, 15:000 Светлана Мельникова: Пусть новогодние праздники будут сопряжены для вас соприкосновением с музеем 31.12.2023, 14:405 Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru