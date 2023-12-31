Общество

Жители СЗФО рассказали, где они хотят жить в 2024 год

Служба исследований hh.ru выяснила у жителей СЗФО, какой город для жизни они выбирают в 2024 году и почему. В ходе опроса 29% жителей СЗФО заявили, что в ближайшем будущем не планируют переезжать из из своих родных городов. Основной причиной почему люди не готовы покинуть свои города, находящиеся на Северо-Западе страны стала любовь к городу, так ответили сразу 65% опрошенных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru.

На втором месте почему жители СЗФО не хотят покидать свои города – людям нравится местная природа и климат – так ответили 48% опрошенных. Каждый десятый (10%) ответил, что его в городе держит то, что здесь есть работа по его специальности. Еще 29% жителей СЗФО, прошедших опрос, заявили, что не уезжают никуда, потому что им нравятся люди, которые здесь живут.

27% пока не могут уехать из городов СЗФО, потому что тут живут пожилые родственники. 6% отметили, что в их городе им платят достойную зарплату. А вот у 27%, наоборот, просто нет возможности переехать (денег и времени). 14% пока что остаются в городе, потому что дети учатся (в школе, вузе или ссузе). 6% также вынуждены оставаться в своем городе, потому что у близкого родственника (муже, жены) есть обязательства по работе (контракт, договор и т.п.).

Кроме того, жители СЗФО оценили свои города по ряду критериев и поставили оценки по шкале от 1 до 5, где «1» - очень плохо, «5» - отлично. Так, самым лучшим показателем для горожан стало достаточное количество аптек и магазинов – так ответили сразу 67% и 63% опрошенных жителей соответственно. На третьем месте – достаточное количество кино и театров (44%). А вот меньше всего местных жителей устраивает доступность цен на жилье, экология, а также цены на продукты и простота поиска новой работы.

Также в ходе опроса также 33% жителей из регионов СЗФО ответили, что планируют переезд из своего города, а у 25% есть такие планы, но пока не определились с новым городом для переезда. Остальные затруднились ответить.