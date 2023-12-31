Общество

Фотофакт: Краснокнижный седой дятел замечен в Пскове

Краснокнижного седого дятла заметили в Корытовском лесопарке Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила читательница.

Фото здесь и далее: Оксана Гринько

«Прилетел к нам в новом году полакомиться салом. Псков, Корытовский лесопарк», - написала женщина.

Как сообщают открытые источники, седой дятел распространен в лесной зоне от Западной Европы до Дальнего Востока. Обитает в лесах различного типа, предпочитая разреженные участки с большим количеством полян.

В зимнее время часто ведёт кочевой образ жизни в пределах гнездового ареала, в тропиках живёт оседло. Голос почти не отличим от голоса зеленого дятла. Основу рациона составляют муравьи и другие насекомые. Могут поедать ягоды, сочные плоды и орехи.