Фотофакт: Краснокнижный седой дятел замечен в Пскове

Краснокнижного седого дятла заметили в Корытовском лесопарке Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила читательница.
Фото здесь и далее: Оксана Гринько
«Прилетел к нам в новом году полакомиться салом. Псков, Корытовский лесопарк», - написала женщина.
Как сообщают открытые источники, седой дятел распространен в лесной зоне от Западной Европы до Дальнего Востока. Обитает в лесах различного типа, предпочитая разреженные участки с большим количеством полян.
В зимнее время часто ведёт кочевой образ жизни в пределах гнездового ареала, в тропиках живёт оседло. Голос почти не отличим от голоса зеленого дятла. Основу рациона составляют муравьи и другие насекомые. Могут поедать ягоды, сочные плоды и орехи.