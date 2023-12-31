Общество

Вода заканчивается в псковском приюте «Лесопилка»

Вода заканчивается в псковском приюте «Лесопилка». В сильные морозы для животных увеличивают количество еды, поэтому увеличивается и расход воды, сообщили в зоозащитной организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: приют «Лесопилка»

«Вода практически закончилась. Мы просим воды. В связи с сильными морозами появилась такая проблема - колонка около школы вот-вот замерзнет и набрать воду в этой колонке к обеду будет невозможно. Помогите, пожалуйста! Нам не отъехать из приюта», - обратились к псковичам зоозащитники.

Адрес приюта: улица Новгородская, 7. Контактный телефон 89113623125.