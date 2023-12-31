Общество

Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов

Умер бывший директор Псковского завода тяжёлого электросварочного оборудования («Псковэлектросвар») Владимир Тарасов. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Похороны пройдут сегодня, 3 января.

Владимир Тарасов с декабря 1973 года по апрель 2002 года работал инженером-технологом цеха, начальником ПДБ цеха, начальником цеха, заместителем начальника ПДО завода, главным технологом, заместителем главного инженера, заместителем директора, директором, генеральным директором Псковского завода тяжёлого электросварочного оборудования. В 2002 года на посту руководителя предприятия его сменил Владимир Камышников.

Напомним, в 2018 года Арбитражный суд Псковской области признал ЗАО «Псковэлектросвар» банкротом.

20 февраля 2021 года предприятие перешло под управление группы компаний Akron Holding.