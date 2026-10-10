Как распознать хронический стресс, рассказали в Минздраве Псковской области

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В этот день в России и во всем мире напоминают о важности заботы не только о физическом, но и о психологическом состоянии человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый человек в течение жизни сталкивается с ментальными трудностями. Это не признак слабости, а такая же часть человеческого опыта, как простуда или ушиб. Об этом сообщили в официальной группе министерства здравоохранения Псковской области.

В ведомстве отметили, что психика и организм представляют собой единую систему. Длительное нервное напряжение сопровождается выбросом в кровь гормонов стресса — кортизола и адреналина. Если они постоянно циркулируют в организме, это может негативно отражаться на самочувствии: повышается давление, болит голова, возникают проблемы с желудком, снижается иммунитет.

«Хронический стресс буквально „съедает“ наше физическое здоровье», — подчеркнули в министерстве.

Как распознать хронический стресс

Специалисты советуют прислушиваться к своему состоянию и обращать внимание на первые признаки эмоционального истощения. Среди них:

человек спит по восемь часов, но просыпается уставшим и разбитым;

занятия, которые раньше приносили удовольствие, — прогулки, хобби или просмотр фильмов — больше не вызывают интереса;

появляется раздражительность из-за мелочей, на которые раньше человек не обращал внимания;

становится трудно сосредоточиться даже на простых задачах.

Как помочь себе

Забота о ментальном здоровье не обязательно предполагает обращение к психологу, хотя помощь специалиста также может быть полезна. По рекомендации Минздрава, поддерживать эмоциональное состояние помогают простые повседневные привычки.

В первую очередь стоит соблюдать информационную гигиену. Специалисты советуют выделять на чтение новостей по 30 минут утром и вечером, а в остальное время по возможности ограничивать использование цифровых устройств. Постоянное чтение тревожных новостей может усиливать эмоциональное напряжение.

Тем, кто много работает за компьютером, рекомендуют делать короткие перерывы. Согласно правилу «90 минут», каждые полтора часа следует вставать на пять минут, немного пройтись, посмотреть в окно или выпить воды. Смена деятельности помогает переключить внимание.

Еще один важный фактор — полноценный сон. Недостаток отдыха негативно сказывается на самочувствии, поэтому важно стараться спать достаточно и не откладывать отход ко сну на позднее время.

Для снижения тревожности полезна физическая активность. В частности, 20-минутная прогулка в парке может помочь расслабиться. Свежий воздух и ритмичная ходьба способствуют снижению напряжения.

Не стоит забывать и о небольших приятных занятиях: чашке любимого чая, разговоре с другом или прослушивании любимой музыки. Такие моменты помогают переключиться и поддерживать эмоциональное равновесие.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если ощущение, что с человеком все в порядке, не возвращается более двух недель, тревога мешает спать, а апатия не позволяет выполнять повседневные дела, в министерстве рекомендуют обратиться за помощью к специалисту.