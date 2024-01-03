Общество

Как наладить здоровый сон, рассказал невролог

О том, как наладить здоровый сон, рассказал невролог из Санкт-Петербурга Андрей Чурилов.

Эксперт назвал пять правил, сообщает RuNews24. Во-первых, надо соблюдать режим дня. Во-вторых, заниматься спортом и ужинать нужно не позднее, чем за два часа перед сном. Не стоит перед сном пользоваться компьютером, телефоном или смотреть телевизор.

Врач порекомендовал почитать перед сном книгу, принять ванну. Кроме того, заснуть поможет ванна с тёплой водой. В неё можно добавить соль с ромашкой, лавандой, мятой.

Андрей Чурилов также посоветовал соблюдать температурный режим. Перед сном стоит проветрить спальню. Можно также погулять на свежем воздухе.

Для хорошего сна важно правильно выбирать постельные принадлежности: ортопедические матрас и подушку, натуральное постельное бельё.