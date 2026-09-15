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Риск магнитной бури сегодня составляет 36% — ученые

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После первой магнитной бури сентября Земля ещё не перевела дух, а учёные уже заметили новый тревожный сигнал. Но Солнце ведёт себя подозрительно тихо, поэтому источник угрозы в другом месте. Первая магнитная буря осени началась 8 сентября и достигла уровня G1. Её вызвало облако плазмы, выброшенное Солнцем примерно за трое суток до удара. Перед началом шторма геомагнитные возмущения продолжались почти сутки, а учёные допускали дальнейшее усиление активности. Об этом сообщала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН у себя на канале.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Сегодня, 15 сентября, магнитосфера продолжит балансировать на границе возмущений. Ночью индекс Kp будет находиться около 3,3 балла, а утром может снова подняться до 3,7. После полудня начнётся постепенное снижение: к вечеру показатель опустится до двух баллов, после чего немного восстановится. Вероятностная картина при этом почти не изменится. Спокойному сценарию соответствуют 34%, возбуждённому состоянию магнитосферы — 30%, а риск бури вновь оценивается в 36%. Прогнозный индекс Ap, отражающий общую геомагнитную активность за сутки, снизится с 18 до 16. Поэтому вторник выглядит немного спокойнее понедельника, хотя крупный красный сектор никуда не исчезает, пишет Life.ru.

 

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