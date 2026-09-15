День государственного санитарно-эпидемиологического надзора, День «Когда-нибудь» и «Сделайте шляпу» отмечают сегодня

День государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Российские дни леса, Международный день худеющих, День «Когда-нибудь», совпадений снов и «Сделайте шляпу» отмечают в России сегодня, 15 сентября.

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Сегодня День государственного санитарно-эпидемиологического надзора, когда свой профессиональный праздник отмечают врачи-эпидемиологи, санитарные эксперты, лаборанты и другие сотрудники Роспотребнадзора. Эта молодая дата появилась в 2022 году по инициативе ведомства. Приурочили ее к историческому событию: ровно сто лет назад, в 1922 году, был опубликован декрет Совнаркома «О санитарных органах республики». Именно тогда в стране появились санитарные врачи и санпомощники, была создана сеть санитарно-эпидемиологических станций. Со временем эту дату стали считать днем становления государственной санэпидслужбы.

В 2004 году по указу президента РФ был создан Роспотребнадзор. Эта служба объединила под своим крылом специалистов в сфере эпидемиологического и санитарного надзора, а также защиты прав потребителей. В ее составе работает Совет ученых. В общей сложности в ведомстве трудится около 80 тыс. специалистов по всей стране. Традиционно в честь праздника по всей стране проходят торжественные мероприятия и награждения лучших сотрудников.

Российские дни леса — масштабный экологический праздник. Он пройдет в преддверии Дня работников леса, который в этом году отмечают 20 сентября. Традиционно к нему приурочивают посадки саженцев в парках, субботники и природоохранные акции в защиту леса. Эта дата — повод напомнить о важности защиты зеленых легких нашей страны.

Международный день худеющих — неофициальный праздник, который призывает людей больше заботиться о своем здоровье, соблюдать баланс при выборе продуктов питания и с осторожностью подходить к экстремальным диетам. Сегодня интернет-пространство переполнено стратегиями по снижению веса, однако многие из экспресс-диет откровенно опасны. Часто вместе с дефицитом калорий уходят не только лишние килограммы, но и здоровье. В этот день врачи по всему миру напоминают о том, что худеть нужно разумно, не торопясь. В идеале — под контролем диетолога или эндокринолога.

День «Когда-нибудь». Мы часто откладываем множество вещей на потом: сложный разговор, самообразование, хобби мечты, прогулки и многое другое, до чего не доходят руки. Кажется, что шанс наверстать упущенное будет всегда. Но на самом деле синдром «отложенной жизни» крадет у нас самое ценное — время. Сегодня — тот самый день, чтобы сделать что-нибудь важное.

День совпадений снов. Приснился интересный сон? Сегодня — отличный повод, чтобы им поделиться. Кто знает, вдруг кто-то из ваших друзей увидел что-то подобное.

День «Сделайте шляпу» — оригинальный праздник, который приглашает покреативить и создать головной убор своими руками, пишет «Газета.ru». Возможно в глубине вашей души дремлет дизайнер.