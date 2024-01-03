Общество

Островский район вновь вошел в тройку лидеров по показателям эффективности работы

Островский район второй год подряд вошел в тройку муниципалитетов Псковской области за высокие показатели эффективности деятельности. Оценку озвучил губернатор Михаил Ведерников. Об этом сообщил глава муниципального образования Дмитрий Быстров. Он поблагодарил губернатора за высокую оценку работы команды администрации района

Десятке лучших муниципалитетов выданы гранты от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

«В​ основе рейтинга органов местного самоуправления целый комплекс критериев: от​ развития ТОС до​ реализации нацпроектов, от​ работы с​ обращениями граждан до​ внедрения​ дизайн-кода​ и​ выполнения поручений президента», - написал Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.