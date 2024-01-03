Общество

Вопрос о музее-усадьбе Ковалевской в Псковской области поставил в тупик знатоков «Своей игры»

В одном из последних выпусков интеллектуального шоу «Своя игра» на телеканале НТВ участникам в категории «Женщины-ученые» был задан вопрос о Софье Ковалевской. Знатокам было необходимо ответить, чей музей можно посетить в бывшей усадьбе Корвин-Круковских в деревне Полибино Великолукского района. На этот момент телевизионной игры обратили внимание сотрудники мемориального музея-усадьбы С.В. Ковалевской.

«К сожалению, знатоки не смогли верно ответить на этот простой (но только для наших подписчиков) вопрос. Благодарим редакторов передачи на телеканале НТВ за включение вопроса о нашей усадьбе в игру», - написали сотрудники музея-усадьбы С.В. Ковалевской и пригласили на экскурсию участников игры: IT-специалиста Виктора Богатова, педагога дополнительного образования Геннадия Яковлева и разработчика программного обеспечения Андрея Судакова.

«Уважаемые знатоки, приезжайте к нам на экскурсию. Наши сотрудники с радостью расскажут вам много нового о Софье Васильевне. Будем очень рады вас видеть!» - пригласили участников телепрограммы сотрудники музея.

Отметим, что Корвин-Круковская - девичья фамилия Софьи Ковалевской.

Скриншот: программа «Своя игра» на телеканале НТВ