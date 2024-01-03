Общество

До -29 градусов прогнозируют в Псковской области 7 января

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 5 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, день пройдет без осадков, на дорогах прогнозируется гололедица.

Будет дуть ветер восточных и северных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -24 до -29 градусов, днем от -16 до -21 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода ожидается на территории Псковской области 7-8 января.