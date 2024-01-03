Общество

Как изменится ОГЭ в 2024 году, рассказали эксперты

В этом году будут внесены изменения в ОГЭ по нескольким предметам, главным образом по русскому языку и литературе. Нововведения не такие масштабные, как в ЕГЭ, но ознакомиться с ними лучше всего заранее, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Изображение здесь и далее: «Объясняем.рф» / Telegram

В ОГЭ по русскому языку добавят четыре задания с развернутыми ответами, а в литературе максимальный первичный балл за работу уменьшится с 42 до 37.

История пополнится новым разделом «Новейшая история России». По обществознанию будут проверять развитость эмоционального интеллекта.

При сдачи ОГЭ по математике разрешат использовать калькулятор без функции программирования.