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Общество

Правила начисления маткапитала изменятся в 2024 году

07.01.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Чтобы семья получила материнский капитал, у ребенка должно быть гражданство России по рождению. Отцы смогут, как и матери, использовать маткапитал для формирования накопительной пенсии. Еще на эти деньги можно будет ремонтировать или реконструировать малоэтажные дома блокированной застройки: таунхаусы, дуплексы и прочие. Такие нормы вступают в силу в январе 2024 года. А с 1 февраля размер маткапитала с учетом индексации составит на первого ребенка почти 631 тысячу рублей, а на второго — около 834 тысяч рублей, если семья до этого не получала сертификат на первенца.

Право на материнский капитал с 1 января будут иметь только родители, имеющие российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином России по факту рождения. Это значит, что он появился в семье, в которой хотя бы один из родителей имеет гражданство РФ.

«Есть немало случаев, когда женщины-иностранки с детьми-иностранцами приезжают в Россию, получают здесь гражданство, а затем начинают претендовать на выплаты маткапитала — на детей, которые не являются гражданами России и были рождены, когда их мать не являлась гражданкой нашей страны», — отметил ранее соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. 

Закон исключит вероятность таких ситуаций. Одновременно в документе закрепили, что жителям новых регионов материнский капитал будут выплачивать независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства, пишет «Парламентская газета».

Папам, которым перешло право на материнский капитал, разрешат отправить его на формирование накопительной пенсии. Такой закон также вступает в силу 1 января.

Ранее отцы, которые получали маткапитал вместо матери, могли использовать его по всем направлениям — на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты, образование детей, техсредства для детей-инвалидов, — кроме формирования накопительной части пенсии, поясняла соавтор инициативы, первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Если у отца есть такие же права, как и у мамы, значит, и те направления, по которым можно использовать маткапитал, должны быть равными», — указала она.

Напомним, что отцы могут получить право на материнский капитал, если матери их детей умерли или были лишены родительских прав. Также папы получают семейный капитал, если они — единственные усыновители.

Материнский капитал теперь можно будет использовать не только для строительства или реконструкции индивидуальных жилых домов, но и для реконструкции домов блокированной застройки. Это будет разрешено только без привлечения застройщика. Такой закон вступает в силу 5 января.

«Семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах капитального строительства с отдельным входом», — ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводил официальный сайт палаты.

Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах, отмечал парламентарий. Государственная Дума, по его словам, последовательно работает над расширением возможностей использования средств материнского капитала. «Эта программа — большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей», — говорил политик.

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на уровень инфляции — 7,5 процента — это предполагает ранее принятый закон о бюджете Социального фонда на 2024-2026 годы. Сумма капитала на первого ребенка увеличится на 44 тысячи рублей и составит 630 967,72 рубля, на второго вырастет до 202 800 рублей. Если же семья не получала маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго получит всю сумму 833 800,37 рубля, что на 58 тысяч выше прошлогодней.

«Если семья получила сертификат и уже потратила часть средств, изменения коснутся только их остатка. Проверить, сколько средств сохранилось на счете, можно на портале госуслуг, — сообщили в пресс-службе Социального фонда.

Материнский или, как его еще называют, семейный капитал представляет собой форму социальной поддержки, на которую могут рассчитывать семьи, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (или третий и последующий ребенок, если до этого родители не получали маткапитал).

Получить маткапитал можно только один раз. Направления расходования средств определяются законами РФ. Также маткапитал могут оформить семьи, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок.

Источник: Псковская Лента Новостей
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