Общество

Покупателей собираются предупреждать о червях и саранче в продуктах

Информировать покупателей о том, что в продуктах есть насекомые, например мука из сушеных сверчков, — с таким предложением в Госдуме обратились в Роспотребнадзор. В ведомстве идею поддержали, рассказал автор инициативы депутат Олег Леонов. По его словам, на таких товарах надо размещать надпись «Содержит ингредиенты из насекомых», занимающую не меньше десятой части упаковки. Но сначала предстоит провести исследования, насколько вообще безопасно добавлять в еду белки, полученные из насекомых.

Попробовать сейчас можно почти что угодно — и жареных кузнечиков, и шелкопряда во фритюре. Но когда человек покупает такие экзотичные блюда, он знает, на что подписывается. А если сушеных насекомых измельчают и делают из них муку или белковую массу, которую потом добавляют в хлеб или колбасу, потребитель может об этом и не догадываться, обратил внимание на одном из пленарных заседаний зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

В Евросоюзе уже составили список насекомых, которых разрешено использовать для приготовления еды. Это мучные черви, черви-буффало, перелетная саранча и домовые сверчки. Из замороженных и сушеных насекомых могут делать порошки и пасты и добавлять их в хлопья, протеиновые батончики, заменители мяса, выпечку.

В России уже начали производить ингредиенты из насекомых, хотя массовое производство не налажено, отметил Леонов в разговоре с «Парламентской газетой». Дело в том, что ученые пока не дали ответ, насколько это безопасно для здоровья человека. Поэтому он обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести исследования влияния таких продуктов на организм и ввести обязательную маркировку продуктов, где есть ингредиенты, сделанные из насекомых.

Депутат получил такой ответ: «Роспотребнадзор поддерживает предложение по вопросу внесения изменений в технические регламенты, направленные на дополнительное информирование потребителей в наглядной форме». Но менять техрегламент Таможенного союза, где установлены требования к маркировке продуктов, нужно после завершения исследований о безопасности такой продукции для здоровья и ее госрегистрации, следует из письма.

По словам Олега Леонова, исследования надо провести в ближайшее время — до того, как насекомые попадут в продукты. «Если исследования подтвердят, что такие ингредиенты не представляют опасности, нужно ввести маркировку. А если представляют — вообще запретить их распространять», — сказал парламентарий.

Эффективнее всего будет размещать на всех подобных товарах одинаковую надпись «Содержит ингредиенты из насекомых», считает Олег Леонов. Надо регламентировать и ее размер. Он привел в пример надписи, предупреждающие о вреде курения, и картинки, призванные отвратить людей от вредной привычки — они должны занимать не меньше 30 процентов площади передней поверхности упаковки. «Конечно, на продуктах такие огромные надписи не нужны, но все же текст должен быть крупным и заметным, думаю, не менее 10 процентов от площади упаковки», — сказал депутат.

Тем временем не все считают такой шаг необходимым. Так, председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ сомневается, что можно будет как-то проверять происхождение белка в пище, как это делают сейчас, чтобы выяснить, есть ли в продуктах ГМО. А значит, к производителям не получится предъявить дополнительные требования. «И даже если это возможно, не факт, что есть хоть какая-то разница в том, как влияют на наше здоровье животные белки, содержащиеся, например, в мясе коровы или свиньи и организме насекомого. Если же влияние одинаково, то оповещение потребителя о происхождении белка только затруднит продвижение новых источников пищи», — сказал Шелищ. По его мнению, в ситуации, когда в мире недоедают около миллиарда людей, новыми возможностями в решении этой проблемы нельзя пренебрегать.