Общество

Проект о повышении пособия при рождении детей внесли в Госдуму

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребёнка до 30 тысяч рублей.

Единовременное пособие выплачивается одному из родителей один раз при рождении ребенка. Если родились два и более детей, то выплата предусмотрена на каждого из них. Эта сумма положена как первому, так и второму, третьему и последующим детям, пишет РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", согласно которому размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 000 рублей», - написано в пояснительной записке к законопроекту.

В ней уточняется, что в настоящее время размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом индексаций составляет 20 472 рубля 77 копеек.

«Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 июля 2024 года», - сказано в документах.

Принятие законопроекта позволить улучшить благосостояние семей и поспособствует повышению демографии, отмечается в пояснении.