Общество

Системы экстренного оповещения установили в двух псковских школах после вмешательства приставов

В двух школах Псковской области тревожные сигнализации и контрольно-пропускные пункты установили только после вмешательства судебных приставов ГМУ ФССП России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России.

Исполнительные документы об обеспечении охраны объектов и прилегающих территорий школ поступили в специализированное отделение судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России.

Судебный пристав известил должников о возбуждении исполнительных производств и вручил требования по установке систем экстренного оповещения и управления эвакуацией работников и учащихся.

Как уточнили в ведомстве, администрации школ не торопились исполнять требования судебных актов. Сотрудник ведомства вызвал представителей образовательных учреждений на прием, где разъяснил порядок исполнения решения суда, вынес предупреждение об уголовной ответственности в случае его неисполнения.

К тому же обязал должников выплатить исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей по каждому исполнительному производству.

После этих мер в школах установили пожарные сигнализации, громкоговорители и оборудовали контрольно-пропускные пункты, оснащенные стационарными металлоискателями.