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Общество

Системы экстренного оповещения установили в двух псковских школах после вмешательства приставов

09.01.2024 17:14|ПсковКомментариев: 0

В двух школах Псковской области тревожные сигнализации и контрольно-пропускные пункты установили только после вмешательства судебных приставов ГМУ ФССП России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России.

Исполнительные документы об обеспечении охраны объектов и прилегающих территорий школ поступили в специализированное отделение судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России.

Судебный пристав известил должников о возбуждении исполнительных производств и вручил требования по установке систем экстренного оповещения и управления эвакуацией работников и учащихся.

Как уточнили в ведомстве, администрации школ не торопились исполнять требования судебных актов. Сотрудник ведомства вызвал представителей образовательных учреждений на прием, где разъяснил порядок исполнения решения суда, вынес предупреждение об уголовной ответственности в случае его неисполнения.

К тому же обязал должников выплатить исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей по каждому исполнительному производству.

После этих мер в школах установили пожарные сигнализации, громкоговорители и оборудовали контрольно-пропускные пункты, оснащенные стационарными металлоискателями.

Теги: #приставы #школа #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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