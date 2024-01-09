Общество

Систему оповещения населения проверят в Псковской области 10 января

Плановую проверку готовности систем оповещения населения с включением электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей и доведением до населения сигнала «Внимание всем!» планируется провести в Псковской области 10 января в 8:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Цель проверки - поддержание в готовности систем оповещения населения на территории региона.

«Сохраняйте спокойствие - подача звуковых сигналов плановая», - добавили в ведомстве.