Общество

Большинство респондентов ПЛН ждут стабилизации международной обстановки в 2024 году

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (45,19%) ждут от 2024 года мира и стабилизации международной обстановки. Это следует из опроса, в котором приняли участие 582 человека.

16,32% участников опроса не строят никаких ожиданий, а 13,4% предполагают, что тенденция последних лет сохранится, и нас ждут новые потрясения.

8,42% голосующих просто надеются прожить 2024 год не хуже предыдущих, а 6,53% ждут стабильности и возможности планировать жизнь.

3,26% респондентов в 2024 году надеются укрепить свое финансовое положение, 2,06% собираются найти себя, поменять сферу деятельности. 1,89% проголосовавших мечтают в 2024 году сменить место жительства.

Найти любовь, завести семью или ребенка в 2024 году хотят 1,72% участников опроса, а 1,2% голосующих планируют больше путешествовать.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?»