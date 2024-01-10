Общество

Псковские спасатели помогли жителям островов Колпина и Каменка

Помощь в обеспечении жизнедеятельности жителям на островах Колпина и Каменка Печорского района оказал поисково-спасательный отряд города Пскова областной службы спасения сегодня, 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

Помощь оказали в доставке товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов.

Сотрудники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований региона на постоянной основе участвуют в мероприятиях по оказанию помощи жителям удалённых территорий области в период действия сезонных рисков.