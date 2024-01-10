Общество

Диалог на равных с юными псковичами состоялся в региональном избирательном штабе

Диалог на равных состоялся в региональном избирательном штабе - участники СВО, инструкторы центра «Воин» общались с молодежью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Подрастающее поколение интересовалось воинской службой, молодые люди активно задавали вопросы о том, как каждый из гостей связал свою жизнь с Вооруженными силами, о боевом духе, о том, что помогает справляться со сложными ситуациями.

Боевые офицеры в отставке поделились своей историей службы в Армии России, порекомендовали беречь родителей, рассказали о колоссальной поддержке, которую дают рукописные письма и надёжном тыле, плече товарища.

«Спасибо вам, ребята, за то, что вы живы, за то, что вы с нами и делаете большое государственное дело по патриотическому воспитанию молодежи», - подчеркнул руководитель РИШ Александр Гончаренко, обращаясь к гостям встречи и особо отметил, что каждый из них отличаются скромностью и особой надёжностью.