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Общество

Определены дата и место крещенских купаний в Великих Луках

11.01.2024 17:35|ПсковКомментариев: 0

Крещенские купания в Великих Луках при благоприятных погодных, санитарных и эпидемиологических условиях пройдут с 20:00 18 января 2024 года до 14:00 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Постановлением администрации города Великие Луки местом проведения крещенских купаний определена акватория реки Ловать с береговых сходов у лодочной станции в городском парке культуры и отдыха на набережной Краснофлотской.

На месте проведения купаний будет организовано дежурство сотрудников спасательных служб, полиции, также будут установлены палатки для переодевания граждан.

18 января будет совершён чин освящения вод крещенской купели. «Чтобы иордань была готова к празднику и отвечала всем нормам безопасности, будет проделана большая работа», - добавили в администрации.

Теги: #великие луки #крещенские купания
Источник: Псковская Лента Новостей
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