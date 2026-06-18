Какие витамины содержатся в клубнике, рассказали псковичам

Чем полезна клубника и что нужно помнить об этой ягоде, напомнили псковичам специалисты Санкт-Петербургского филиала Центра оценки качества продукции АПК.

По словам технического директора органа инспекции Санкт-Петербургского филиала ЦОК АПК Вячеслава Осипика, клубника — это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ:

«Ягода богата фолиевой кислотой, клетчаткой, железом, йодом, кальцием, фосфором, марганцем, содержит витамины C, E, B9, PP и бета‑каротин. Благодаря эллаговой кислоте и флавоноидам (антоцианам, кверцетину и другим) клубника обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием — защищает клетки от повреждений и замедляет старение, и что многих может радовать имеет низкую калорийность, в 100 г свежей клубники содержится всего 32–35 ккал, что делает её отличным продуктом для диетического питания и перекусов».

Помимо этого, клубника снижает риск сердечного приступа (на 34 % при употреблении более трёх порций в неделю); делает сосуды эластичнее и помогает снизить давление; облегчает головную боль (содержит компоненты, похожие на ацетилсалициловую кислоту); успокаивает нервы (благодаря витаминам группы B); отбеливает зубы эффективнее зубной пасты; заряжает энергией и улучшает пищеварение.

Важно отметить, что здоровым взрослым можно есть по 200–300 г клубники в день. При диабете — не более 60 г в день. Детям до 1,5 лет клубнику лучше не давать — она может вызвать аллергию.

Специалисты учреждений подведомственных Россельхознадзору по всей стране тщательно исследуют ягоды перед продажей: ищут вредителей и болезни (энтомологические и микологические исследования), проверяют уровень нитратов — их нельзя обнаружить на глаз, выявляют антибиотики в импортной клубнике — они продлевают срок хранения, но требуют лабораторной диагностики.

Эксперты напоминают, что мыть клубнику обязательно нужно — это помогает удалить с поверхности ягод грязь, пыль, остатки пестицидов и возможные бактерии. Даже если ягода выглядит чистой, на её поверхности могут находиться невидимые глазу загрязнения, а также яйца паразитов, которые иногда попадают на ягоды из почвы.