Общество

Студенческую краеведческую конференцию в Великих Дуках посвятят Александру Матросову

XIII открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность» будет посвящена 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Конференция состоится 29 февраля в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Основное проблемное поле конференции: «Традиции подвига: история и современность», «Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования».

Тематика выступлений также может касаться всех сфер изучения истории Великих Лук, Псковского края, соседних и приграничных территорий, а также общих проблем краеведения.