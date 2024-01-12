Общество

Червя-паразита и белые яйца в рыбе обнаружил псковский рыбак

Житель Псковской области поймал в Раскопельском заливе Гдовского района рыбу со странными капсулами в пузыре. Фото он разместил в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» / «ВКонтакте»

Мужчина ловил рыбу вблизи деревни Подлипье. Когда начал чистить плотву, обнаружил внутри червя-паразита солитера, а на пузыре – белые яйца. Он обратился за помощью в определении «болячки» рыбы к другим участникам сообщества, пишет «МК в Пскове».

Одни предположили, что это нервные или жировые узелки, и переживать о качестве рыбы не стоит.

Другие поделились личным опытом и рассказали, что уже видели подобные белые шарики в своем улове. Это капсулы, внутри которых кроются паразиты, уверены рыбаки. «Такое часто на кишках и печени щуки», – пояснил один из участников сообщества.

Многие посоветовали выбросить рыбу и не употреблять ее в пищу.