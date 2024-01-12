Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
как пользоваться газом
новое поколение сето
Псков кофейни и пекарни
«Истфакт» Сокровища Острова
коронные фразы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Два хита псковской кухни
влиятельная сотня
«Академия Слуха» подарки
2023 полититоги
«обратный отсчет» с губернатором
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 12.01.2024 10:560 Кометы и северное сияние: что в январе псковичи смогут увидеть в зимнем небе 12.01.2024 20:200 Кулинарный конкурс для студентов состоится в Пскове 12.01.2024 20:000 Заявку на участие в национальной премии «Россия — страна возможностей» можно подать до 19 января 12.01.2024 19:540 90 лет назад в Пскове открылось одно из старейших учреждений дополнительного образования 12.01.2024 19:000 Советы для сохранения отношений дал психолог  12.01.2024 18:270 Мониторинг наркоситуации в регионе проведет рабочая группа Псковского университета ФСИН
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Заявку на участие в национальной премии «Россия — страна возможностей» можно подать до 19 января

12.01.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Продолжается регистрация заявок на участие в национальной премии «Россия — страна возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Премия призвана выявить и поддержать тех жителей Российской Федерации, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни. Премия показывает, что победители и лауреаты — это реальные люди, которые столкнулись с трудностями, но не сдались, а продолжили идти к своей мечте. Национальная премия «Россия — страна возможностей» для каждого, кто готов реализовать свой потенциал, внести свой вклад в развитие общества и быть примером для других.

Национальная премия «Россия — страна возможностей» проводится по поручению президента России Владимира Путина.

К участию приглашаются жители России старше 18 лет, которые готовы рассказать свою историю: те, кто реализует профессиональный и личностный потенциал, вносит свой вклад в развитие страны и является примером для других. Участником премии может стать представитель из любого региона страны.

Для того чтобы принять участие в национальной премии, необходимо подать заявку с рассказом своей истории на сайте. В подачу заявки входит: регистрация на сайте, подробный рассказ истории, загрузка видеовизитки. После этапов прохождения технического отбора и отбора экспертным сообществом будет сформирован рейтинг номинантов и пройдет народное голосование. Заявку на участие в национальной премии «Россия — страна возможностей» можно подать до 19 января.

Экспертная оценка будет включать в себя изучение личности участника и его истории. В основу критериев оценки лягут: проактивная жизненная позиция, наличие результатов, положительно повлиявших на изменение жизни участника и других людей, а также давших новый виток развития человека, семьи, места работы, сообщества, региона и страны в целом.

Номинации премии: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование», «Развитие регионов».

Финалисты национальной премии получат широкое медийное освещение своих историй, будут включены в «Карту возможностей России» на сайте премии, получат возможность участия во всемирном фестивале молодежи и студентов в марте 2024 года в Сочи. Также в марте будут определены победители, которые получат свои награды в Москве на выставке-форуме «Россия». Финалистам и победителям премии будет предложено стать членом программы «Амбассадоры возможностей».

Победители премии «Россия — страна возможностей» получат возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия — страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение в РАНХиГС по профилю и Мастерской управления «Сенеж». Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.

Организатором национальной премии является президентская платформа «Россия — страна возможностей» при поддержке АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 292 человека
12.01.2024, 20:400 Самую опасную зимнюю обувь назвал врач 12.01.2024, 20:200 Кулинарный конкурс для студентов состоится в Пскове 12.01.2024, 20:000 Заявку на участие в национальной премии «Россия — страна возможностей» можно подать до 19 января 12.01.2024, 19:540 90 лет назад в Пскове открылось одно из старейших учреждений дополнительного образования
12.01.2024, 19:460 Решение о выдворении из Латвии российского ветерана Бориса Каткова антигуманно, заявили в посольстве 12.01.2024, 19:400 «Ленинградская» симфония Шостаковича прозвучит в Пскове 28 января  12.01.2024, 19:251 Антимонопольная служба даст оценку проблеме с вывоза мусора в Пскове 12.01.2024, 19:200 Решение вузов повысить стоимость образования оценили эксперты
12.01.2024, 19:000 Советы для сохранения отношений дал психолог  12.01.2024, 18:451 Посвященный «русскому бою» квиз состоится в музее-заповеднике «Изборск» 12.01.2024, 18:270 Мониторинг наркоситуации в регионе проведет рабочая группа Псковского университета ФСИН 12.01.2024, 18:150 Специалисты спрогнозировали месяцы с наиболее активной деятельностью хакеров в России в 2024 году
12.01.2024, 18:000 Пропавшего мужчину в черном разыскивают великолукские полицейские 12.01.2024, 17:520 Цифровые разработки Псковской области масштабируются на территории новых субъектов 12.01.2024, 17:410 Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с симфоническим оркестром пройдет в Пскове 12.01.2024, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 января
12.01.2024, 17:351 Долю селян в Псковской области к 2031 году хотят сохранить на уровне 29% 12.01.2024, 17:340 Псковичи стали чаще выезжать за границу в новогодние праздники 12.01.2024, 17:300 Социальный конкурс антинаркотической направленности проводят псковские полицейские 12.01.2024, 17:220 Роспотребнадзор поддержал запрет продажи алкогольного мороженого детям
12.01.2024, 17:190 Валентина Матвиенко наградила главного редактора ПЛН за призовое место на всероссийском конкурсе журналистов 12.01.2024, 17:140 Валовый региональный продукт планируют увеличить на 5% к 2030 году 12.01.2024, 17:120 Несколько уникальных выставок завершают работу в Псковском музее-заповеднике 12.01.2024, 17:110 Андрей Турчак: В «Единой России» пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах президента
12.01.2024, 17:030 Российского ветерана Бориса Каткова депортируют из Латвии, заявил Дмитрий Шахов 12.01.2024, 17:000 Роскомнадзор выявил 43 млн оформленных с нарушением закона sim-карт 12.01.2024, 16:570 Координатора «Левого фронта» Удальцова арестовали по делу об оправдании терроризма 12.01.2024, 16:443 Порховский маслосырзавод приобрела ульяновская компания «Вита Милк»
12.01.2024, 16:420 Выполнявший капитальный ремонт здания центра нацпарка «Себежский» подрядчик внесен в РНП 12.01.2024, 16:262 Почти 300 млн рублей планируют потратить на формирование комфортной городской среды в Псковской области 12.01.2024, 16:140 Губернатор высоко оценил усилия сотрудников прокуратуры в защите прав жителей региона 12.01.2024, 15:571 Опасен ли обнаруженный паразит в рыбе, ответили в Псковской ветлаборатории
12.01.2024, 15:551 Фотофакт: Ямочный ремонт проводят на улице Народной в Пскове 12.01.2024, 15:400 Главный редактор ПЛН Александр Савенко вошел в число победителей всероссийского конкурса журналистов 12.01.2024, 15:350 Определены места для купелей к празднику Крещения в Псковской области 12.01.2024, 15:302 Около 400 псковичей обратились в кожвендиспансер за новогодние праздники
12.01.2024, 15:180 К 2030 году доступность среды для инвалидов и маломобильных хотят повысить до 95% в Псковской области 12.01.2024, 14:570 Черную комедию великолукского театра покажут на всероссийском фестивале 12.01.2024, 14:510 Реставрация церкви сорока Мучеников Севастийских началась в Печорах 12.01.2024, 14:341 Семья, мороз и музыка - как псковские ВИПы провели новогодние каникулы
12.01.2024, 14:310 «Квартирник»: Маша Анисимова о хэндпане и секретах звуковой релаксации. ВИДЕО 12.01.2024, 14:251 Иностранцев с истекшей визой выдворят за пределы РФ из Псковской области 12.01.2024, 14:180 Социологический опрос в преддверии президентских выборов стартовал в Пскове 12.01.2024, 14:131 Уровень преступности в Псковской области к 2029 году хотят снизить на 15%
12.01.2024, 14:110 Борис Елкин: Прокуратура — один из важнейших органов государственной власти 12.01.2024, 14:040 Драйвер рынка: что будет с льготной ипотекой и ценами на жильё в 2024-м 12.01.2024, 13:540 «Прессинг»: СМИ в 2024 году, запрос на цензуру, параллельная реальность. ВИДЕО 12.01.2024, 13:430 От сквозняков избавились в палатах для пациентов с заболеваниями почек в Пскове
12.01.2024, 13:390 Псковская биатлонистка стала призером «Рождественской гонки» в Смоленской области 12.01.2024, 13:332 Повысить продолжительность жизни псковичей до 72 лет планируют к 2030 году 12.01.2024, 13:240 Чемпионат Пскова по мини-футболу стартует 13 января 12.01.2024, 13:211 Бананы и креветки могут исчезнуть с прилавков из-за обстановки в Эквадоре
12.01.2024, 13:073 Первого замглавы администрации Псковского района наказали за нецелевое использование бюджета 12.01.2024, 13:041 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Маша Анисимова о хэндпане и секретах звуковой релаксации 12.01.2024, 12:571 Каток вновь заработал в Финском парке Пскова 12.01.2024, 12:550 Михаил Ведерников: Прокуратура играет важную роль в укреплении российской государственности
12.01.2024, 12:500 Четыре волчицы добыли охотники вблизи красногородских деревень 12.01.2024, 12:340 «Дневной дозор»: как чувствует себя псковский бизнес? 12.01.2024, 12:310 100 детей привели в «инфекционку» в Пскове на новогодних праздниках 12.01.2024, 12:170 В мире резко выросло число случаев рака у молодых людей
12.01.2024, 12:060 Чемпионат Пскова по спортивному ориентированию состоится 20 января 12.01.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: СМИ в 2024 году, запрос на цензуру, параллельная реальность 12.01.2024, 12:010 Александр Котов: Деятельность прокуратуры способствует повышению эффективности законотворческого процесса 12.01.2024, 11:550 Максимальное число россиян получили премии в 2023 году
12.01.2024, 11:490 Червя-паразита и белые яйца в рыбе обнаружил псковский рыбак 12.01.2024, 11:440 ДТП затрудняет движение на улице Советской в Пскове 12.01.2024, 11:420 На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся депутаты областного Собрания 16 января 12.01.2024, 11:360 Пскович на протезе готовится пробежать суперспринт в Петербурге
12.01.2024, 11:290 За 2023 год у псковичей изъяли почти 600 единиц оружия 12.01.2024, 11:190 «Квартирник»: Маша Анисимова о хэндпане и секретах звуковой релаксации 12.01.2024, 11:030 Догхантеры разбрасывают в Пскове смертельно опасную для собак курятину 12.01.2024, 10:580 Доверчивые псковичи перевели мошенникам более миллиона рублей
12.01.2024, 10:560 Кометы и северное сияние: что в январе псковичи смогут увидеть в зимнем небе 12.01.2024, 10:460 «Прессинг»: СМИ в 2024 году, запрос на цензуру, параллельная реальность 12.01.2024, 10:310 Валютные кредиты россиян упали до минимальных 47 млрд рублей 12.01.2024, 10:210 «Пастырь»: Крещение Господне. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru