Общество

Заявку на участие в национальной премии «Россия — страна возможностей» можно подать до 19 января

Продолжается регистрация заявок на участие в национальной премии «Россия — страна возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Премия призвана выявить и поддержать тех жителей Российской Федерации, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни. Премия показывает, что победители и лауреаты — это реальные люди, которые столкнулись с трудностями, но не сдались, а продолжили идти к своей мечте. Национальная премия «Россия — страна возможностей» для каждого, кто готов реализовать свой потенциал, внести свой вклад в развитие общества и быть примером для других.

Национальная премия «Россия — страна возможностей» проводится по поручению президента России Владимира Путина.

К участию приглашаются жители России старше 18 лет, которые готовы рассказать свою историю: те, кто реализует профессиональный и личностный потенциал, вносит свой вклад в развитие страны и является примером для других. Участником премии может стать представитель из любого региона страны.

Для того чтобы принять участие в национальной премии, необходимо подать заявку с рассказом своей истории на сайте. В подачу заявки входит: регистрация на сайте, подробный рассказ истории, загрузка видеовизитки. После этапов прохождения технического отбора и отбора экспертным сообществом будет сформирован рейтинг номинантов и пройдет народное голосование. Заявку на участие в национальной премии «Россия — страна возможностей» можно подать до 19 января.

Экспертная оценка будет включать в себя изучение личности участника и его истории. В основу критериев оценки лягут: проактивная жизненная позиция, наличие результатов, положительно повлиявших на изменение жизни участника и других людей, а также давших новый виток развития человека, семьи, места работы, сообщества, региона и страны в целом.

Номинации премии: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование», «Развитие регионов».

Финалисты национальной премии получат широкое медийное освещение своих историй, будут включены в «Карту возможностей России» на сайте премии, получат возможность участия во всемирном фестивале молодежи и студентов в марте 2024 года в Сочи. Также в марте будут определены победители, которые получат свои награды в Москве на выставке-форуме «Россия». Финалистам и победителям премии будет предложено стать членом программы «Амбассадоры возможностей».

Победители премии «Россия — страна возможностей» получат возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия — страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение в РАНХиГС по профилю и Мастерской управления «Сенеж». Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.

Организатором национальной премии является президентская платформа «Россия — страна возможностей» при поддержке АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"».