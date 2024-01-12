Общество

Псковичей приглашают оценить работу подразделения по противодействию коррупции УФССП

Онлайн-опрос по оценке работы подразделения по противодействию коррупции УФССП России по Псковской области за 2023 год пройдет на сайте ведомства с 15 января по 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Граждане смогут выбрать один из трех предложенных вариантов: «высокий уровень», «средний уровень» или «низкий уровень», чтобы оценить работу по противодействию коррупции. Онлайн-опрос можно будет пройти и со своего мобильного устройства.

Напоминаем, что у Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области работает «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции 8 (8112) 333-073. Он доступен круглосуточно и создан с целью выявления, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц.