Российские ученые разработали новый класс отечественных рентгеновских трубок

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно со специалистами компании «Диагностика-М» разработали и вывели в серийное производство первый в России класс разборных рентгеновских трубок. Новая технология предназначена для высокоточного неразрушающего контроля электроники, промышленного оборудования и другой высокотехнологичной продукции.
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Если в классических трубках при нарушении вакуума или выходе из строя внутренних элементов устройство приходится полностью заменять, то новая система позволяет восстановить работоспособность за счет ремонта и повторного создания рабочего вакуума. Это снижает стоимость эксплуатации оборудования и сокращает время его простоя.
Такие системы позволяют выявлять скрытые дефекты в печатных платах, микросхемах, паяных соединениях и других сложных изделиях без их разрушения, пишут «Известия».