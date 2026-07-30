Российские ученые разработали новый класс отечественных рентгеновских трубок

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно со специалистами компании «Диагностика-М» разработали и вывели в серийное производство первый в России класс разборных рентгеновских трубок. Новая технология предназначена для высокоточного неразрушающего контроля электроники, промышленного оборудования и другой высокотехнологичной продукции.

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Если в классических трубках при нарушении вакуума или выходе из строя внутренних элементов устройство приходится полностью заменять, то новая система позволяет восстановить работоспособность за счет ремонта и повторного создания рабочего вакуума. Это снижает стоимость эксплуатации оборудования и сокращает время его простоя.

«Испытания установочной партии трубок показали, что устройство по характеристикам не уступает лучшим импортным аналогам. Разборная трубка позволяет эксплуатировать рентгеновский аппарат на предельных параметрах по току и мощности на мишени, обеспечивая высокую информативность и качество изображения. Это особенно важно при производстве высокотехнологичной продукции, например, для контроля качества электронных компонентов, монтажа печатных плат и так далее», — рассказал заведующий кафедрой электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Николай Потрахов.

Такие системы позволяют выявлять скрытые дефекты в печатных платах, микросхемах, паяных соединениях и других сложных изделиях без их разрушения, пишут «Известия».